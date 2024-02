Dallas oficializa protocolo com Benfica

O FC Dallas confirma uma parceria com o Benfica para o “desenvolvimento de talentos”.

O clube da Major League Soccer (MLS) deu conta de um entendimento que permitirá troca de conhecimentos entre treinadores que "permitirão a jogadores jovens e talentosos experimentar diferentes estilos de jogo e culturas para melhorar o seu desenvolvimento pessoal e profissional."

Manuel de Brito, vice-presidente dos encarnados, referiu: “O FC Dallas é a principal academia de futebol juvenil da América, já que vários ex-jogadores da FC Dallas Academy estão nas seleções dos Estados Unidos, México e Canadá. Assim, aproximar-se do FC Dallas foi um passo natural para o Benfica. As possibilidades são infinitas e acredito que esta parceria será um sucesso".

Já Dan Hunt, do Dallas, acrescenta: "Desenvolver talentos internos é uma das nossas principais filosofias no FC Dallas. A parceria com um clube que partilha o nosso compromisso e tem o legado e o talento que o Benfica possui permite-nos continuar a criar oportunidades incríveis para atletas e profissionais de futebol em todo o mundo".

Recentemente, o FC Dallas contratou Petar Musa ao Benfica por 10 milhões de euros, mais 3 milhões por objetivos.