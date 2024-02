Jogos Olímpicos sem Endrick e companhia? É isso aí, o bicampeão Brasil caiu com o velho rival

A seleção canarinha não vai defender o título de bicampeão olímpico, depois de perder com a Argentina, com um golo solitário de Gondou, aos 78 minutos.

O Brasil perdeu o primeiro jogo com o Paraguai e acabou o torneio em terceiro lugar, com três pontos. A Argentina e o Paraguai vão representar a América do Sul em Paris, na próxima edição dos Jogos Olímpicos.