O Toulouse, adversário do Benfica na Liga Europa, perdeu 2-1 contra o Nantes na jornada 21 do campeonato francês.

Dallinga marcou aos 90+5 o único golo da equipa da casa.

O Toulouse não ganha desde 9 de novembro, quando derrotou o Liverpool por 3-2, e está em 14.º lugar do campeonato, com 20 pontos, a 30 do líder PSG.

A primeira mão do “play-off” de acesso aos “oitavos” da Liga Europa está marcada para a próxima quinta-feira.