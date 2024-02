O Qarabag, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, empatou 3-3 contra o Sabah Baku, em partida da jornada 22 do campeonato do Azerbaijão.

Os tentos foram apontados por Marko Jankovic, Juninho Vieira e Yassine Benzia.

Apesar do empate, o Qarabag lidera com 51 pontos, mais 17 do que o segundo classificado, o Sumgayit.

Os jogos contra os arsenalistas estão marcados para 15 e 22 de fevereiro.