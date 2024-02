Costa do Marfim derrota Peseiro e conquista CAN

A Costa do Marfim venceu a Nigéria, por 2-1, e conquistou a Taça das Nações Africanas (CAN) em casa.

Os nigerianos, treinados por José Peseiro, até marcaram primeiro por Troost-Ekong, aos 38 minutos.

Já a Costa do Marfim reagiu e deu a volta ao marcador, com tentos de Kessie e Haller, ambos na segunda parte.

É a terceira CAN da Costa do Marfim num torneio em que passou repescado para a fase de eliminação, apenas com uma vitória, e até despediu o selecionador no final da fase de grupos.