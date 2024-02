Real Madrid goleia Girona e reforça liderança

O Real Madrid venceu o Girona, por 4-0, em partida da jornada 24 da liga espanhola.

Os merengues não deram hipóteses à equipa sensação do campeonato e marcaram por Vinícius, Bellingham, que bisou, e Rodrygo.

Nota ainda para Joselu que ainda foi a tempo de desperdiçar uma grande penalidade que daria o 5-0.

Do Girona pouco se viu ofensivamente e as estatísticas não mentem: zero remates enquadrados.

Com esta vitória, o Real Madrid sobe aos 61 pontos, mais cinco do que o Girona, segundo classificado.