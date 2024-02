Haaland regressou, bisou e o City venceu

Um bis de Erling Haaland deu uma vitória difícil ao tricampeão Manchester City, em casa com o Everton (2-0), e a subida à liderança da Liga inglesa de futebol, à espera da entrada em campo do Liverpool.

Com Bernardo Silva no banco, apenas entrou aos 77 minutos, e Rúben Dias e Matheus Nunes de início, a equipa de Guardiola sentiu muitas dificuldades para vencer os “toffees”, que tiveram Beto a partir dos 78, Chermiti, dos 89, e João Virgínia no banco.

A resistência do Everton começou a ruir já com Kevin De Bruyne em campo, que entrou para o lugar de Matheus Nunes, e a chave esteve em Haaland, com o internacional norueguês, que esteve lesionado e não marcava desde novembro, de regresso aos golos.

No primeiro, o avançado aproveitou uma sobra ao segundo poste, para bater, com um remate forte, Jordan Pickford, aos 71 minutos, e no segundo cavalgou metros numa transição ofensiva para fazer o 2-0, aos 85.

A vitória deixa o Manchester City na liderança, com 52 pontos, mas à espera do Liverpool, que ainda este sábado recebe o Burnley, também em jogo da 24.ª ronda, embora os “citizens” ainda continuem com um jogo em atraso, da 18.ª, com o Brentford.

O Everton, já no decorrer da época penalizado pela Federação com menos 10 pontos, por infração das regras financeiras da competição, segue em 18.º e antepenúltimo, em zona de descida de divisão.