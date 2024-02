Gonçalo Ramos marca pelo PSG

O PSG ganhou ao Lille, de Paulo Fonseca, por 3-1, em partida da jornada 31 da liga francesa.

Os golos dos parisienses foram apontados pelo internacional português Gonçalo Ramos, Alexsandro (na própria baliza) e Kolo Muani.

Pelo Lille Yusuf Yazici ainda abriu o marcador, mas não foi suficiente para conquistar pontos.

Com esta vitória, o PSG consolida a liderança da liga francesa, com 50 pontos, mais 11 do que o Nice, segundo classificado, que ainda não jogou nesta jornada.

Por sua vez, o Lille é quarto, com 35 pontos, os mesmos do Mónaco.