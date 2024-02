Oficial. António Oliveira no Corinthians

O Cuiabá confirma a saída do treinador António Oliveira para o Corinthians.

“O Cuiabá informa que António Oliveira não é mais o treinador da equipa. O português aceitou a proposta do Corinthians e pediu desligamento do Dourado – a equipa paulista efetuou o pagamento da multa rescisória prevista em contrato no valor de R$1.040.000 (€194.438,47).”

O português António Oliveira leva a equipa técnica: Bruno Lazaroni, Bernardo Franco, Diego Favarin e Felipe Zilio.

Luiz Fernando Iubel vai ser o treinador interino do Cuiabá.