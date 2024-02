"O ambiente é extraordinário no estádio, na rua e nos cafés": uma conversa com Peseiro antes da final do CAN

“Não sabia disso”, admite, em relação à história de Santos com Portugal, em 2016, e Vingada com a Arábia Saudita, na Taça Asiática, em 1996. “Que seja o mesmo, que consiga vencer, que essa felicidade venha. Mas o mais importante é o que vamos fazer em campo, o descanso, o comprometimento, a recuperação, a alimentação. É uma competição muito stressante, há muita pressão de ordem política e social. É impressionante como vivemos isto, como os media da Nigéria vivem isto. Há uma pressão exagerada.”

“Ó, Pedro, Deus queira que seja um bom presságio”, confessou José Peseiro, em entrevista a Bola Branca , quando foi lembrado que Nelo Vingada e Fernando Santos, os únicos portugueses vencedores de torneios continentais por seleções, ganharam as finais às equipas da casa. A Nigéria joga a final do Campeonato das Nações Africanas, no domingo, contra a anfitriã Costa do Marfim.

José Peseiro, de 63 anos, procura lamber as feridas de uma carreira no futebol profissional que nem sempre foi gentil com ele. O rótulo de “pé frio” é-lhe até colado com alguma malícia. Aquele 2004 foi trágico para ele e para os que esquecem de dar valor a quem chega ao momento das decisões. Também em tempos idos Telê Santana foi chamado assim e depois foi o que foi. Quem sabe esteja no CAN o canto do cisne deste homem que treinou, como adjunto, Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo e companhia no Real Madrid de Queiroz.

Mas, claro, o futebol tentou dar-lhe a volta nos entretantos. Em novembro, um membro da federação nigeriana admitiu publicamente que, se houvesse dinheiro, Peseiro teria sido despedido. O homem resistiu a todas as armadilhas. A todas, mesmo: na semifinal, contra a África do Sul, viu o 2-0 ser-lhe anulado e a seguir, perto do apito final, os sul-africanos empatarem de penálti.

Segue-se a final. “Quando assinei o contrato, fi-lo com o objetivo de vencer o AFCON [Campeonato das Nações Africanas]. Foi isso que me trouxe aqui, o projeto desportivo, mais do que financeiro”, esclarece à Renascença. “Percebi que tinha equipa e jogadores, ia apostar tudo neste projeto. Não era fácil pensar assim há dois anos, há muitas seleções com qualidade, estão à frente da Nigéria no ranking. As coisas têm corrido bem.”

O adversário na final é o anfitrião, a Costa do Marfim, que também teve uma vida soluçada. Na fase de grupos, o treinador foi despedido depois do terceiro jogo, quando até havia possibilidades de se classificarem para a fase a eliminar. E foi sso mesmo que aconteceu, graças a eventos alheios. Antes do torneio começar, Peseiro colocava Costa do Marfim como favorita ao lado de Marrocos e Senegal.

“Eles estiveram lá em baixo, praticamente eliminados. Nos oitavos e quartos de final, estiveram pendurados mais uma vez, estiveram a perder, acabaram por dar a volta”, conta. “É positivo para eles, já tiveram muitas expectativas, que são muito pressionantes e estressantes. Estão a crescer. É um bom adversário, com bons jogadores e boa ideia de jogo. Não mudaram substancialmente [com o novo treinador].”

Na fase de grupos, a Nigéria bateu a Costa do Marfim, com um golo de Troost-Ekong, e deu para sentir o filme que é jogador contra a seleção da casa. “Chegámos ao estádio a 35 minutos de começar o jogo”, revela, informando que costumam chegar ao recinto com 1h30 de antecedência. O trânsito, as estradas fechadas e a polícia que nada controlava ditaram esse desfecho.

“Foi praticamente equipar, cinco ou seis minutos, ir para dentro e começar o jogo”, recorda a Bola Branca. “O ambiente é extraordinário no estádio, na rua e nos cafés. Vês tanta gente a ver o jogo, devem querer ver em grupo. Lembro-me dos meus tempos de jovem, íamos onde havia televisão ou televisão a cores. Juntam-se e é uma loucura de gente por todo o lado. São loucos por futebol.”

A final entre Nigéria e Costa do Marfim joga-se no domingo, 11 de fevereiro, a partir das 20h de Lisboa. O jogo em que Peseiro tenta imitar Fernando Santos e Nelo Vingada vai ter lugar no Stade Olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé, em Abidjan.