Messi jogou em Tóquio, mas falhou Hong Kong três dias antes: os revoltados adeptos vão ser reembolsados

Depois de uma forte contestação dos adeptos, a Tatler Ásia, revista de lifestyle e entidade organizadora do evento, afirmou que vai reembolsar em 50% os adeptos que estiveram presentes no jogo do Inter Miami em Hong Kong. Lionel Messi ficou no banco de suplentes durante os 90 minutos da partida.

Devido a uma lesão na virilha, o internacional argentino não entrou em campo na partida contra uma seleção de jogadores do campeonato local de Hong Kong. Em reação, os milhares de adeptos que se deslocaram ao estádio para ver o vencedor da Bola de Ouro 2023 mostraram-se indignados com a decisão de o futebolista não ir a jogo, escreveu o correspondente do "The Guardian" na China.

A controvérsia tomou outras proporções quando, três dias depois, Lionel Messi jogou contra o Vissel Kobe, clube japonês, em Tóquio.

Com a polémica a aumentar, os órgãos de comunicação chineses e o Estado de Hong Kong começaram a sugerir que o sucedido teve causas políticas e que, por isso, Lionel Messi falhou o jogo.

“Eu quero dar o meu melhor em cada jogo”, disse o internacional argentino em resposta à contestação. Messi lamentou o sucedido, acrescentando que espera voltar a Hong Kong para poder jogar.

Na quarta-feira, depois do jogo em Tóquio, o "Global Times", orgão de comunicação estatal chinês, afirmou que a justificação de Messi para falhar o jogo “não foi convincente” e que o impacto do incidente foi muito para lá do relvado.

A Tatler Ásia, numa declaração, pediu desculpa a todos os adeptos que se sentiram desiludidos com o jogo. “Pusemos o nosso sangue e suor para trazer um jogo de classe mundial a Hong Kong e ficámos tão desapontados como vocês”, afirmou a revista. A decisão de reembolsar em 50% os adeptos resultou de a revista ter recebido 1.178 queixas ligadas à partida.

Ativistas criticaram a decisão inicial de o Inter Miami ter aceitado jogar em Hong Kong, mencionando ataques aos Direitos Humanos perpetuados no território.

A equipa norte-americana venceu a seleção de jogadores do campeonato local por 4-1. Para além de Lionel Messi, Luis Suárez também ficou no banco de suplentes.