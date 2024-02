"Entusiasmo e talento existem em todo o mundo": Vingada lembra Taça Asiática de 1996 e passagem pela Jordânia

Foi em 1996 que Nelo Vingada se transformou no primeiro treinador português a conquistar um competição continental de seleções. Na altura, ao serviço da Arábia Saudita, ganhou a Taça Asiática, o torneio que este sábado conhece mais um campeão. Na altura levou a melhor, nos penáltis, contra os Emirados Árabes Unidos. Desta vez, a contenda será entre Catar, a equipa da casa, e a Jordânia, que Vingada também treinou entre 2008 e 2009.

Em conversa com Bola Branca, o técnico natural de Serpa, de 71 anos, aborda a realidade jordana que viveu e agora conhece, os mind games, as surpresas e méritos e ainda o trajeto da Nigéria de José Peseiro no CAN, o português que procura imitar os feitos de Vingada e também de Fernando Santos, que conquistou o Euro 2016. Em comum, os três treinadores portugueses tinham e terão pela frente a seleção da casa.

Vamos ter uma final inédita, com a Jordânia que tão bem conhece. O que mudou por lá para a seleção conseguir esta final?

Não deixa de ser surpreendente ver a Jordânia, mas também o Catar, embora seja o atual campeão e jogue em casa. Nas previsões, de quem quer que seja, não se imaginava que fosse dar uma final com estes dois contendores. Pelo que fizeram, pode dizer-se que há alguma justiça. Quanto à Jordânia, fui treinador lá para o Mundial 2010, já estava na altura numa fase evolutiva. Entrei para remodelar a seleção, confirmou-se com um conjunto de resultados agradáveis.

Mas claro que é surpreendente para todos, mostra a evolução do futebol asiático. Portugal não tem boa memória dos jogos com a Coreia do Sul. Eu disse que dos cinco candidatos – Arábia Saudita, Coreia do Sul, Japão, Irão e Austrália – ia sair um vencedor. Enganei-me, o que significa que o futebol é tão imprevisível que mesmo quem trabalha nele, por mais experiência que tenha, nunca acerta, senão acertávamos sempre no Totobola.

Claro.

Ainda que me tenha surpreendido, confesso que depois vi uma equipa com argumentos bons, muito bem treinada, bem organizada, com uma ideia de jogo bem definida, especialmente com dois ou três jogadores muito bons.

A mesma dimensão posso atribuir ao Catar. Posso acrescentar que nestes últimos quatro ou cinco meses estava muito mais identificado com o Catar, porque lá estive com o professor Carlos Queiroz, porque andei a seguir alguns adversários da seleção. Colaborei com ele, sem qualquer ligação formal à federação do Catar, segui alguns adversários. Confesso que me surpreendeu que a prestação do Catar, que foi em crescendo, lhe permita chegar à final.

Certo.

Se me perguntar, como adepto do futebol, fico satisfeito, especialmente pela Jordânia, com quem tive uma ligação muito boa, senti-me muito bem, fui muito bem tratado. Para o futebol é bom, demonstra que só não consegue quem não tenta. A Jordânia e o Catar deram uma lição de que no futebol tudo é possível, todos os resultados começam 0-0. Quando se tenta com alma, determinação, organização, talento e com sorte também, no futebol é possível.

No Catar, com o Mundial, conseguíamos perceber o investimento feito no desporto do país, mas quanto à Jordânia não tínhamos tanto acesso, não é?

Oiça, os recursos da Jordânia ao pé dos do Catar são ínfimos. Recordo-me que, quando estava lá, o campeonato era disputado em três campos de futebol, dois em Amã e outro em Irbid, perto da fronteira com a Síria. As infraestruturas eram muito poucas, especialmente para o futebol jovem. O entusiasmo e o talento existem em todo o mundo, já trabalhei em 11 países, sei que é possível, até na Índia, haver jogadores super talentosos. Depois, as condições de trabalho não têm nada a ver com os padrões da Europa e das Américas.

A Jordânia está muito distante dos padrões do Catar, que tem outra riqueza. Quando eu era treinador da Jordânia, estivemos duas vezes no Catar, na Aspire Academy, mas hoje aquilo evoluiu, campos e estádios fantásticos, nada falta nesse aspeto. Mas também demonstra que foi por isso que o Catar chegou onde chegou.

E reconhece que foi feito algum investimento na Jordânia?

Sem dúvida. Já o disse publicamente, o presidente da Jordânia é fantástico, foi dos melhores presidentes que encontrei no futebol, que dedica um carinho especial ao futebol e às seleções. As condições de trabalho da seleção estão num patamar claramente acima do que os jogadores têm nos clubes.