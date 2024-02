Conheça os adversários de FC Porto e Sp. Braga na Youth League

FC Porto e Sp. Braga vão, respetivamente, defrontar o AZ Alkmaar e o Milan nos oitavos de final da Youth League.

Os jogos vão realizar-se a 27 e 28 deste mês.

Sorteio:

Jogo 1 - AZ Alkmaar (HOL)-FC Porto (POR)

Jogo 2 - Milan (ITA)- Sp. Braga (POR)

Jogo 3 - Real Madrid (ESP)-Leipzig (ALE)

Jogo 4 - Zilina (ESQ)-Copenhada (DIN)

Jogo 5 - Salzburgo (AUT)-Nantes (FRA)

Jogo 6 - Olympiacos (GRE)-Lens (FRA)

Jogo 7 - Bayern Munique (GER)-Feyenoord (NED)

Jogo 8 - Mainz (GER)-Manchester City (ENG)

Quartos de final (a 12 e 13 de março)

Q1 - Vencedor do jogo 8-Vencedor do jogo 1

Q2 - Vencedor do jogo 5-Vencedor do jogo 4

Q3 - Vencedor do jogo 7-Vencedor do jogo 6

Q4 - Vencedor do jogo 2-Vencedor do jogo 3



Meias-finais (19 de abril, em Nyon)

MF1 - Vencedor da Q3-Vencedor da Q2

MF2 - Vencedor da Q1-Vencedor da Q4



Final (22 abril)

Vencedor da MF1-Vencedor da MF2