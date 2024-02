Toti Gomes renova com o Wolverhampton

O Wolverhampton anunciou oficialmente a renovação do contrato do futebolista português Toti Gomes, que expirava em 2027, por mais dois anos, até junho de 2029.

O central luso, que tem sido uma peça fundamental na equipa orientada por Gary O'Neil, foi titular em 22 jogos para todas as competições, em 28 possíveis, e apenas por três vezes foi suplente utilizado, tendo marcado um golo e feito duas assistências durante a época em curso.

O Wolverhampton contratou Toti Gomes no Verão de 2020, ao Estoril, por cerca de 800 mil euros, mas acabaria por ser emprestado aos suíços do Grasshoppers, por uma temporada, antes de se afirmar na Premier League.

As suas boas exibições no Wolves acabaram por chamar a atenção do selecionador nacional, Roberto Martínez, que não tem prescindido de Toti Gomes entre os habituais convocados para a seleção principal, na qual já se estreou.