O divórcio anunciado entre Carvalhal e Olympiacos confirmou-se

Depois da saída do Olympiacos do diretor desportivo Pedro Alves, seguiu-se agora a do treinador Carlos Carvalhal, dando assim forma definitiva aos rumores das últimas 24 horas. O português foi anunciado no clube helénico no dia 5 de dezembro.

O treinador, de 58 anos, fez apenas 11 jogos pelo clube de Atenas, nos quais somou cinco vitórias, sendo que a última partida foi uma derrota contra o Panathinaikos. Nas últimas quatro jornadas, ainda assim, conquistou três vitórias.

Pedro Alves terá saído devido a intromissões da direção nas escolhas do treinador. Aliado a essa nuvem cinzenta que belisca qualquer treinador estavam os rumores do divórcio entre treinador e clube, o que levou ambas as partes a decidir terminar o contrato.

Desde a saída de Pedro Martins (1492 dias no cargo), em agosto de 2022, o Olympiakos somou treinadores com passagens curtas. Agarrando nos arquivos do Transfermarkt, conclui-se que ninguém chegou aos 200 dias na oficina: Carvalhal 65 dias, Carlos Corberán 48 dias, Michel 194 dias, José Anigo 88 dias e Diego Martínez 157 dias.

O mercado de inverno do Olympiacos, um crónico campeão da Liga Grega (22 títulos nacionais nos últimos 27 anos), foi agitado, repleto de caras conhecidas (David Carmo, Chiquinho, Jovane Cabral, Ruben Vezo, André Horta, Fran Navarro, Gelson Martins).



O treinador, natural de Braga, esteve anteriormente no Celta de Vigo, de onde saiu no verão, ficando à espera de clube até dezembro, quando o Olympiacos lhe abriu a porta.