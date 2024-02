Quem é Al-Tamari, o 'Messi da Jordânia' que não gosta que lhe chamem Messi da Jordânia?

Nesta edição da Taça Asiática, al-Tamari marcou dois golos no jogo inaugural da Jordânia frente à Malásia. Depois de um terceiro lugar na fase de grupos, a formação jordana conseguiu chegar pela primeira vez a uma semifinal deste torneio. A glória pingou contra a Coreia do Sul, contra quem o futebolista virtuoso marcou o golo que consolidou a vitória, por 2-0, diante Son e companhia. Al-Tamari assistiu também para o primeiro golo da partida.

O futebolista asiático estreou-se na Jordânia na seleção sub-23 e, com apenas 19 anos, cumpriu a sua primeira internacionalização pela equipa sénior, em 2016. Em 2017, num amigável com Hong Kong, marcou o seu primeiro golo pela seleção A da Jordânia, calcando um relvado de cada vez até à mitologia que agora o abraça.

É extremo-direito, ainda que com liberdades concedidas aos craques, e assinou um contrato de três épocas com o clube francês.

Al-Tamari, a maior figura do feito imenso da Jordânia na Taça Asiática (alcançaram a final, que se joga no sábado, depois de eliminarem a Coreia do Sul), foi o primeiro jordano a assinar por um clube das cinco melhores ligas da Europa. Chegou ao Montpellier em 2023, como jogador livre, e no seu segundo jogo marcou logo dois golos na vitória, por 4-1, frente ao Lyon.

A lengalenga começou no Chipre. O povo testemunhou a queda para a bola do mago jordano e ele ganhou a alcunha desavinda, "o Messi da Jordânia". Há uns anos, numa entrevista para o site da Ligue 1, Mousa Al-Tamari riu-se a contar a história. "Porque eu dava tudo no relvado e marcava tantos golos, os adeptos adoravam-me e inventaram uma música em que se referiam a mim como o Messi jordano. Eu sei que as pessoas me chamam isso, mas eu não gosto..."

Mousa Al-Tamari tem um pé esquerdo de veludo, com tendência para cortar para dentro e ficar frente a frente com os adversários com a sua capacidade de drible.

O seu único objetivo parece ser querer divertir-se em campo. É um craque à moda antiga, com uma ousadia de excelência, que o permite dançar entre os adversários, sempre com o objetivo de chegar à baliza. Encara sempre o adversário com a bola colada ao pé. E, não subestimemos, agrega a isso a responsabilidade tática e o sentido coletivo.

Na partida de terça-feira, contra a Coreia do Sul, Al-Tamari conduziu a bola desde o meio-campo, deixou um jogador caído no relvado e rematou de fora de área para fazer o 2-0 para a Jordânia. O golo correu mundo. Foi como uma reencarnação de lendas antigas, pegando na bola e brincando com ela até a mesma parar no fundo da baliza coreana. Em 66 internacionalizações pela Jordânia, já marcou 16 golos. O conto de fadas

É a primeira vez que a Jordânia marca presença numa final da Taça Asiática. É um apuramento histórico para uma seleção que nunca tinha ido além dos quartos de final da competição.

Na fase de grupos, a Jordânia venceu o jogo de estreia, por 4-0, contra a seleção da Malásia. No segund jogo, frente à Coreia do Sul, empatou com uma igualdade a dois golos. O último jogo foi frente ao Bahrain, com quem perdeu pela margem mínima. Como já referimos, a Jordânia passou a fase de grupos no terceiro lugar do grupo E.

Nos play-offs, a Jordânia venceu o Iraque por 3-2, num jogo a contar para os oitavos de final da competição. Nos quartos de final, saiu vitoriosa no duelo contra o Tajiquistão, com um autogolo de Khanovov.

Na semifinal, voltou a defrontar a Coreia do Sul, treinada pelo mítico Jürgen Klismann, mas desta vez o resultado pendeu de forma positiva para a Jordânia. No fim da partida, o selecionador jordano reforçou a ideia de Al-Tamari ser o único jogador da Jordânia a jogar na Europa, mas revelou ter esperança de ver no futuro ter mais jogadores jordanos na montra maior do futebol.