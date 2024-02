William Carvalho nega "veementemente qualquer agressão sexual", pela qual está a ser investigado .

O jogador saiu em liberdade e sem medidas de coação do Tribunal de Instrução 9 de Sevilha, depois de ter sido ouvido durante a manhã desta terça-feira durante cerca de meia hora, no âmbito de acusações de violação.

Em causa estão incidentes que terão ocorrido no verão do ano passado num hotel em Sevilha. A vítima acusa William Carvalho de a drogar e violar. De acordo com o relato, os dois encontraram-se num restaurante e deslocaram-se, depois, para uma discoteca.

A vítima alega que acordou no dia seguinte com sinais de violência no corpo, mas sem memória completa do incidente. O jornal garante que as câmaras televisivas comprovam que o casal esteve junto num conhecido hotel da cidade nessa noite e a saída do português na manhã seguinte.

Segundo o jornal "Marca", em tribunal, o jogador do Real Bétis admitiu ter relações sexuais com a alegada vítima, mas garante que tudo foi consensual.

William Carvalho refere que conheceu a vítima através de um amigo mútuo em julho de 2023, em Ibiza. Segundo o jogador português, poucos dias depois, pagou à jovem viagem e estadia em Sevilha, no hotel Eurostars.

O atleta do Real Bétis diz que a alegada vítima terá sofrido de uma queda e torcido o tornozelo. Mais tarde, tiveram relações sexuais, nessa noite.

William Carvalho garante que depois abandonou o hotel para ir treinar e nunca mais viu a jovem, apesar de alegar que a vítima queria encontrar-se de novo com o jogador no fim de semana seguinte.

A defesa do atleta, de 31 anos, acredita que “existem provas mais do que suficientes no processo para refutar fortemente a plausibilidade dos factos alegados”, na sequência de uma queixa por agressão sexual, apresentada por uma mulher com a qual o jogador natural de Angola manteve um encontro íntimo, em agosto de 2023.

“O Sr. Carvalho, que lamenta profundamente a queixa apresentada pela sua absoluta falta de veracidade, mostrou a sua total disponibilidade para esclarecer os factos e está muito confiante de que o processo judicial será arquivado em breve, o que atenuará os danos pessoais, profissionais e reputacionais que indubitavelmente lhe causa”, indica o comunicado.