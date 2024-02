William Carvalho investigado por alegada violação

O internacional português William Carvalho está a ser investigado por alegada violação de uma mulher em Espanha, segundo o jornal "Okdiario".

De acordo com a publicação, o médio do Bétis de Sevilha foi convocado pelo tribunal local para prestar declarações já esta terça-feira, dia 6 de fevereio.

Em causa estão incidentes que terão ocorrido no verão do ano passado num hotel em Sevilha. A vítima acusa William Carvalho de a drogar e violar. De acordo com o relato, os dois encontraram-se num restaurante e deslocaram-se, depois, para uma discoteca.

A vítima alega que acordou no dia seguinte com sinais de violência no corpo, mas sem memória completa do incidente. O jornal garante que as câmaras televisivas comprovam que o casal esteve junto num conhecido hotel da cidade nessa noite e a saída do português na manhã seguinte.

De acordo com a denúncia feita à Unidade de Atenção à Família e à Mulher, William "agarrou com força pelo pescoço e obrigou-a a fazer sexo oral".

William terá de comparecer no tribunal na manhã de terça-feira e, "no caso de não comparecimento, poderá ser decretada a sua detenção", segundo o despacho citado pelo "Okdiario".

O português, de 31 anos, está no Bétis desde 2018 e estará a ser associado a uma transferência para o Besiktas, da Turquia, onde o mercasdo de transferências só fecha no final desta semana.