Sevilha "repugnado" devido ao toque de um adepto no rabo de Lucas Ocampos

O Sevilha lamenta e condena o "ato obsceno e inapropriado" que o jogador Lucas Ocampos foi sujeito quando um adepto do Rayo Vallecano tocou no rabo do internacional argentino.

Na vitória do Sevilha por duas bolas a uma em casa do Rayo Vallecano, Lucas Ocampos foi, alegadamente, tocado de forma inadequada por um adepto da formação da casa enquanto se preparava para fazer um lançamento lateral, na primeira parte da partida.

Ao sentir o toque, o jogador voltou-se para os adeptos para confrontá-los e chamou o árbitro à linha lateral. O incidente aconteceu aos 33 minutos e o jogo esteve interrompido durante alguns instantes.



O ala argentino demonstrou o seu descontamento com a forma como foi tratado pelo adepto do Rayo Vallecano e afirmou que espera que a LaLiga trate o caso "de forma tão séria como o racismo".



Num comunicado, o Sevilha defendeu a posição de Lucas Ocampos, afirmando que "estes comportamentos não deviam ser permitidos na nossa competição".

Os sevilhanos esperam que medidas apropriadas sejam tomadas para prevenir que o comportamento do adepto não se volte a repetir. O clube condenou o ato e apresentou o seu descontentamento diretamente à Liga Espanhola.

O Rayo Vallecano afirmou que estão a trabalhar para identificar o adepto para que sejam tomadas as devidas medidas disciplinares. No comunicado, o clube lamenta a situação, mas atribui responsabilidade exclusiva ao adepto que cometeu o ato.

À "CNN", a La Liga afirmou que vai reportar o caso ao Ministério de Proteção de Menores porque o suspeito, já identificado pela polícia, se trata de um menor.

Apesar do incidente, a partida terminou vitoriosa para o Sevilha que venceu por duas bolas a uma o Rayo Vallecano. A formação sevilhana subiu, assim, à 15ª posição da tabela classificativa e o Rayo Vallecano fica no 13º lugar com mais quatro pontos do que a equipa de Sevilha.