Sérgio Conceição na origem de desacordo em Barcelona

Sérgio Conceição é um dos nomes equacionados para treinar o Barcelona na próxima época, mas o nome do atual treinador do FC Porto não agrada a todos na direção do clube catalão, segundo o jornal "AS".

O anúncio inesperado de Xavi precipitou a procura do Barcelona por um novo treinador para a próxima época. Por estes dias, o diretor desportivo Deco e o presidenteJoan Laporta estão já a selecionar nomes para suceder ao antigo capitão dos blaugrana a partir de dia 1 de julho.

Um dos nomes em cima da mesa, lançado pelo diretor desportivo, é o de Sérgio Conceição, mas está a encontrar a resistência do presidente. A notícia está a ser adiantada pelo jornal AS, que explica que os dois nomes fortes do futebol culé não estão de acordo no perfil para o novo técnico.

Se, por um lado, Deco prefere um treinador que esteja à procura de dar um passo em frente na carreira e seja capaz de se adaptar à realidade instalada em Camp Nou, por outro lado, Laporta espera apresentar um técnico com mais experiência e pergaminhos no futebol europeu.

Aqui chegados, há dois nomes no topo das listas do diretor desportivo e do presidente: Conceição e Hansi Flick.

De acordo com o diário espanhol, o técnico do FC Porto agrada a Deco pela capacidade de potenciar jovens jogadores, ser agenciado por Jorge Mendes - com quem o ex-dragão mantém boas relações - também ajuda, tal como as dúvidas que pairam no Dragão com eleições à porta.

Quanto a Joan Laporta, prefere o nome do antigo selecionador alemão que, em dois anos de Bayern de Munique, conquistou a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia, o Campeonato do Mundo de Clubes, duas Bundesligas, uma Taça e uma Supertaça da Alemanha. De acordo com a imprensa espanhola, o germânico já estará até a aprender espanhol, com vista a tomar o lugar de treinador do Barça.

Os dois nomes e, sobretudo, o desacordo entre as opções, está a gerar um desconforto entre Deco e Laporta e, pelo que adianta o "AS", dado o histórico de como as decisões são tomadas em Camp Nou, é provável que Sérgio Conceição não seja o escolhido para suceder a Xavi.