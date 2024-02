Toñito "puxa" Ronaldo para o Sporting, "onde tudo começou"

Toñito, antigo médio do Sporting, gostaria que Cristiano Ronaldo acabasse a carreira no Alvalade.

No dia em que o capitão da seleção nacional cumpre 39 anos, o seu ex-colega de equipa sublinha a vontade de voltar a ver Ronaldo de verde e branco, ainda que o próprio já tenha gar

"Gostaria que ele se retirasse no Sporting, onde tudo começou, mas isso são desejos de sportinguistas, como eu, até à morte", refere à Bola Branca o espanhol.

Para Toñito, só o internacional português saberá igualmente quando será o momento certo para pendurar as chuteiras: "O tempo passa muito rápido. Parece que foi ontem que começámos o nosso caminho e a nossa história no mundo do futebol", recorda.

"O Cristiano continua a voar, só ele sabe como fazê-lo. Continua a bater recordes, a marcar a história. É um escolhido da vida. Para nós, amantes do futebol e amigos dele, queremos o melhor para os nossos amigos sempre, é um prazer e alegria que seja assim", atira.



E finaliza: "Quando um jogador normal cumpre esta idade, sabemos que está no fim da carreira. Mas quando se trata de um privilegiado, e a fazer o que ele está a fazer, nunca sabemos. Continua a surpreender e a faturar. Só ele sabe quando vai parar de jogar. Oxalá seja mais tarde, porque seria uma pena já não o ver no terreno de jogo", diz ainda Toñito, o jogador que foi substituído para Cristiano se estrear pela equipa principal do Sporting.

Ronaldo garantiu recentemente, ao jornal "Record", que "está fora de questão" voltar a Portugal.

"Não vale a pena criar expectativas. Vou ficar estes dois anos no Al-Nassr. Jogar na liga portuguesa não faz sentido nenhum, quero jogar mais os dois anos e quando tiver 40 'balas', vamos ver. Mas jogar em Portugal está fora de questão", atira.