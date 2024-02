Jovem reafirma ao coletivo de juízes a agressão sexual de Dani Alves

A jovem que acusa Daniel Alves de a ter violado na casa de banho de uma discoteca, em dezembro de 2022, reiterou esta segunda-feira em Tribunal as acusações, no início do julgamento do futebolista internacional brasileiro.

Com o depoimento da alegada vítima a decorrer à porta fechada, fontes judiciais revelaram que a mulher manteve a acusação de que Dani Alves a agrediu sexualmente, com violência e desprezo, na casa de banho da discoteca Sutton.

A jovem prestou depoimento durante cerca de uma hora e um quarto na 21.ª secção da Audiência de Barcelona, onde também se encontrava o futebolista, mas com uma separação entre ambos, sem que o brasileiro a conseguisse ver.

No depoimento, além da existência de um biombo, a voz da jovem foi distorcida e a sua imagem também, para evitar que a sua identidade venha a ser divulgada, caso exista algum tipo de fuga de imagens para o exterior.

No início deste julgamento, com sessões previstas até quarta-feira, também uma das amigas da alegada vítima prestou depoimento, referindo que, após o sucedido, a jovem "não parava de chorar", que estava "muito nervosa" e disse que Dani Alves a "tinha magoado".