Brentford assusta, mas Foden deixa o City com a liderança à vista

O Manchester City foi até Londres bater o Brentford, por 3-1, e fica com a liderança da Premier League à vista.

O francês Neal Maupay abriu o marcador para a equipa da casa, aos 21 minutos, e surpreendeu o campeão em título, mas Phil Foden decidiu que o desfecho do jogo iria ser outro.

O jovem médio assinou a reviravolta com um "hat-trick". Empatou nos descontos da primeira parte e fez mais dois no segundo tempo, aos 53 e 70 minutos.

Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares, enquanto que Matheus Nunes não saiu do banco.

A derrota do líder Liverpool frente ao Arsenal no domingo deixa o City com a liderança à vista. A equipa de Guardiola ainda tem um jogo em atraso em relação às restantes equipas e está agora a dois pontos de distância dos 51 dos "reds".