Rui Vitória demitido pelo Egito

O treinador português Rui Vitória foi demitido de selecionador do Egito, após a eliminação nos oitavos de final da Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol, anunciou a federação do país (EFA).

Em comunicado publicado nas redes sociais, a EFA revelou que decidiu destituir Vitória, após uma reunião da direção do organismo para analisar a presença na CAN 2023, que se está a disputar em 2024 na Costa do Marfim.

A federação egípcia referiu ainda que está a estudar o perfil do sucessor de Rui Vitória, com Mohamed Yousef a ficar como interino até à escolha de um treinador estrangeiro.

Rui Vitória, de 53 anos, foi nomeado selecionador de Egito em julho de 2022, quando assinou um contrato de quatro temporadas, acabando por deixar a equipa africana após a derrota com a República Democrática do Congo nos oitavos de final.