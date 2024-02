Marcos Llorente empatou Real Madrid

O Real Madrid e o Atlético Madrid empataram 1-1 no campeonato, com o golo dos colchoneros a surgir ao minuto 93.

O golo que tirou os três pontos aos merengues foi apontado por Marcos Llorente, ex-jogador do Real Madrid.

Antes, Brahim Díaz tinha aberto o marcador para os blancos, logo aos 20 minutos.

Foi o terceiro encontro entre as duas equipas de Madrid no espaço de 25 dias. O Real Madrid ganhou para a Supertaça, o Atlético venceu para a Taça do Rei e agora empate para o campeonato.

O Girona empatou e reforçou a liderança na liga espanhola.