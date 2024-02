Morita marca, mas é Taremi a chegar às meias-finais

O médio do Sporting Hidemasa Morita marcou o golo do Japão diante do Irão, ainda assim insuficiente para evitar a derrota por 2-1, que permitiu aos iranianos apurarem-se para as meias-finais da Taça Asiática.

No Estádio Education City, em Al Rayyan, o jogador leonino adiantou os nipónicos, aos 28 minutos, e imitou o festejo celebrizado pelo sueco Viktor Gyökeres, seu companheiro de equipa no clube de Alvalade.

Contudo, o Irão, que não contou com o avançado do FC Porto Mehdi Taremi, suspenso, empatou no segundo tempo, por Mohammad Mohebi, aos 55 minutos, e deu a volta já em tempo de compensação, aos 90+6, num penálti convertido por Alireza Jahanbakhsh.

Os iranianos, que já conquistaram a Taça Asiática em três ocasiões, seguem para as meias-finais, precisamente a fase em que foram eliminados pelos japoneses (recordistas de troféus, com quatro) na última edição, em 2019.

Nas 'meias', a formação persa vai ter pela frente o anfitrião Qatar ou o Uzbequistão, que ainda este sábado jogam a partir das 15h30 o derradeiro encontro dos quartos de final.

A outra meia-final da Taça Asiática já está definida, com a Jordânia a defrontar a Coreia do Sul.