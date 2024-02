Miguel Leal na meia-final da Taça do Kuwait

O Al-Tadhamon, do treinador Miguel Leal, está nas meias-finais da Taça do Emir, no Kuwait.

A equipa orientada pelo técnico luso eliminou o detentor do troféu, bicampeão nacional e líder da liga principal, o Kuwait SC.

De recordar que o Al-Tadhamon está na segunda divisão do Kuwait e conseguiu bater o Kuwait SC nas grandes penalidades, após o empate 1-1 no tempo regulamentar.

Nas meias-finais, o Al-Tadhamon, a única equipa do segundo escalão em prova, vai defrontar o Al-Salmiya, atual quinto classificado da liga kuwaitiana.

Na outra meia-final defrontam-se Qadsia SC e Al-Arabi, respetivamente segundo e terceiro classificados do campeonato principal.