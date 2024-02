Costa do Marfim nas meias-finais da CAN

A Costa do Marfim derrotou o Mali e está nas meias-finais da Taça das Nações Africanas (CAN).

O Mali entrou melhor, falhou uma grande penalidade, por Traoré, aos 17 minutos, e ficou em superioridade numérica, por expulsão de Kossounou.

Já aos 71 minutos, o golo acabou mesmo por chegar, por Dorgeles.

No entanto, os “elefantes”, a jogar em casa, vieram para a frente e empataram ao minuto 90, por Adringra.

A partida seguiu para prolongamento e a Costa do Marfim voltou a marcar perto do fim, por Diakité, de calcanhar.

Nos festejos, o avançado do Reims viu o segundo amarelo e vai falhar as meias-finais contra a República Democrática do Congo.

Diomande, do Sporting, não jogou.

A Costa do Marfim continua em prova, em casa, mesmo tendo despedido o selecionador no final da fase de grupos.