Peseiro destrói sonho angolano e está nas "meias" da CAN

A Nigéria, treinada pelo português José Peseiro, colocou um ponto final no sonho da Angola e avançou para os quartos de final da Taça das Nações Africanas (CAN), esta sexta-feira, com uma vitória por 1-0.

Um golo de Ademola Lookman, aos 41 minutos, resolveu o jogo dos quartos de final. Os nigerianos ainda fizeram o 2-0 aos 76 minutos, no entanto, o golo de Victor Osimhen foi anulado por fora de jogo.

A equipa de Peseiro, que continua sem sofrer golos, avança, assim, para as meias-finais. Já a Angola falha a oportunidade de, pela primeira vez na sua história, marcar presença entre os quatro melhores do torneio.

Nas meias-finais, a Nigéria defrontará o vencedor do duelo entre Cabo Verde, último país africano de língua oficial portuguesa - PALOP - em prova, e África do Sul. Encontro marcado para sábado, às 20h00.