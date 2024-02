Laporta garante que três grandes querem Superliga, mas os clubes mantêm posição inicial

“Os três portugueses – Benfica, Sporting e FC Porto – estão interessados”. A garantia é do presidente do Barcelona sobre a Superliga Europeia, pouco mais de um mês depois de os clubes terem afastado a ideia de integrarem o projeto, num final de ano que trouxe luz verde por parte do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Em entrevista ao programa "El Món" da rádio catalã RAC1, Joan Laporta começou por dizer que o eventual pontapé de saída da competição não é o mais importante, já que “se não começar em 2024/2025 será em 2025/2026”, mas mantém-se firme na ideia de que os ganhos para quem participa são incomparáveis aos valores que os clubes encaixam através das competições europeias.

“Fazes uma proposta a um clube para participar e dizes-lhe que vai ganhar 100 milhões de euros, um valor que não vai ganhar mesmo se conquistar a Liga dos Campeões”, assegura um dos principais impulsionadores da Superliga.

A Bola Branca sabe que a posição de Sporting e FC Porto não mudou. Leões e dragões mantêm o que disseram em dezembro. Através de comunicados, fizeram questão de frisar que estão contra a criação de uma nova competição, o Sporting realçou que defende um “modelo de competições europeias democrático”, já o FC Porto mostrou estar “ao lado da UEFA”. A Bola Branca tentou contactar o Benfica, mas até à hora da publicação deste artigo não obteve resposta.

O líder do Barcelona garante ainda que há “16 ou 18 equipas” firmes na Superliga. Para além do alegado interesse dos três grandes portugueses, Laporta conta com Real Madrid, Inter, Milan, Nápoles, Roma, Marselha, Ajax, PSV, Feyenoord, Club Brugge e Anderlecht.