Génova confirma contratação de Vitinha por empréstimo do Marselha

O Génova oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Vitinha, por empréstimo do Marselha, até ao final da temporada.

Um ano depois de ter motivado um investimento de 32 milhões de euros - a maior venda da história do Sporting de Braga -, o ponta de lança português, de 23 anos, ruma a Itália, a título de cedência. O Génova fica com opção de compra, ainda que o valor não tenha sido revelado.

Vitinha completou a formação no Braga, que o lançou no futebol profissional em 2020/21. Os golos catapultaram-no para França, contudo, não conseguiu afirmar-se no Marselha. Na primeira metade desta época, marcou quatro golos e fez duas assistências em 27 encontros.