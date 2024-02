Bruno Langa deixa Chaves para rumar ao sul de Espanha

O Almería anunciou a contratação do lateral Bruno Langa, proveniente do Desportivo de Chaves.

O internacional moçambicano de 26 anos é emprestado ao último classificado da La Liga, num negócio com opção de compra.

"A Grupo Desportivo de Chaves – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o UD Almería, de Espanha, para o empréstimo do jogador Bruno Langa, que contempla uma opção de compra no final da presente temporada", pode ler-se em nota.

Langa era uma das figuras do Chaves, que representou nas últimas duas temporadas e meia. Chegou a ser associado ao Benfica, mas a transferência nunca se consumou.

O defesa chegou a Portugal em 2018 e passou pelo Amora e Vitória de Setúbal antes da afirmação no Desportivo de Chaves.