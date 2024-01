O segundo adeus. Rakitic troca Sevilha pela Arábia Saudita

O Sevilha anunciou, esta terça-feira, ter chegado a acordo com o Al-Shabab, da Arábia Saudita, para a transferência de Ivan Rakitic.

É o segundo adeus do médio internacional croata, de 35 anos, que representou o clube andaluz durante um total de oito temporadas: primeiro entre 2010/11 e 2013/14 e, agora, entre 2020/21 e 2023/24.

Formado no Basileia, Rakitic passou pelo Schalke antes de ingressar, por 2,5 milhões de euros, no Sevilha, com que conquistou uma Liga Europa. Brilhou alto e levou o Barcelona a pagar 18 milhões para o levar embora.

Com os catalães, venceu vários troféus, incluindo quatro Ligas espanholas, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes, antes de regressar a Sevilha, por 3,5 milhões. No retorno, ajudou os andaluzes a conquistar mais uma Liga Europa.

Foi precisamente na última época, numa final contra a Roma, que Rakitic voltou a ajudar o Sevilha a levantar o seu troféu favorito (já lá vão sete). Na primeira metade desta temporada, somou dois golos e quatro assistências em 27 jogos. Agora, ruma ao Al-Shabab.