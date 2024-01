Costa do Marfim já despediu o selecionador mas está nos quartos da CAN

A Costa do Marfim, a jogar em casa, eliminou o Senegal, nas grandes penalidades, e segue para os quartos de final da Taça das Nações Africanas.

Mesmo tendo despedido o selecionador após a fase de grupos, a Costa do Marfim segue em prova e esta segunda-feira afastou o campeão em título da CAN.

Diallo marcou para o Senegal, mas Kessié, de grande penalidade, fez o empate aos 86 minutos.

No prolongamento não houve golos e, da marca dos 11 metros, a Costa do Marfim foi superior por 5-4. Niakhaté, central do Nottingham Forest, foi o único a falhar.

A Costa do Marfim, que se apurou com apenas três pontos, vai agora defrontar Mali ou Burkina Faso nos "quartos".