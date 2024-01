Jordânia elimina Iraque com reviravolta nos descontos

A Jordânia conseguiu apuramento dramático para os quartos de final da Taça Asiática depois de derrotar o Iraque, por 3-2, com reviravolta nos descontos.

No estádio Khalifa International, no Qatar, Yazan Al-Naimat deu vantagem à Jordânia, em cima do intervalo.

Na segunda parte, o Iraque empatou, primeiro, por Saad Natiq e chegou à vantagem por Aymen Hussein.

No entanto, o que se seguiu acabou por influenciar o resto da partida. O árbitro considerou que o avançado teve “excesso de festejos” e mostrou-lhe o segundo cartão amarelo e o respetivo vermelho, deixando o Irão em inferioridade numérica.

Onze contra 10, nos descontos, a Jordânia apertou e deu a volta ao marcador, com tentos de Yazan Al-Arab, aos 90+5, e de Nizar Al-Rashdan, aos 90+7.

Agora a Jordânia vai defrontar o Tajiquistão nos quartos de final da prova.