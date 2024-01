Sacha Boey assina pelo Bayern Munique

O lateral direito Sacha Boey, que alinhava nos turcos do Galatasaray, é reforço do Bayern Munique até 2028, numa transferência estimada em 30 milhões de euros, anunciou o clube bávaro, este domingo.



"É um sonho tornado realidade. É uma honra poder jogar num clube tão importante como o Bayern", afirmou Boey, citado em comunicado pelo clube germânico.



Boey, de 23 anos, é o segundo reforço de inverno dos bávaros, depois do defesa inglês ex-Sporting Eric Dier, e junta-se aos compatriotas Kingsley Coman, Dayot Upamecano e Mathys Tel.

O novo reforço do Bayern foi formado no Rennes, antes de rumar, no verão de 2021, ao Galatasaray, pelo qual cumpriu 19 jogos, com um golo marcado, na edição 2023/24 do campeonato turco.