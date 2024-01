Remontada do Real dá liderança (à condição)

O Real Madrid derrotou o Las Palmas, por 2-1, com mais uma remontada, e é líder à condição da liga espanhola.

Os merengues tiveram de sofrer para dar a volta ao oitavo classificado do campeonato.

Aliás, a equipa da casa marcou primeiro – já na segunda parte – por Javier Munoz, aos 53 minutos.

No entanto, o Real Madrid conseguiu dar a volta ao marcador, com tentos de Vinícius, aos 65 minutos, e Tchouameni, aos 84.

Nos minutos finais, a equipa das ilhas procurou o empate, mas o resultado não se alterou.

Com este triunfo, os comandados de Carlo Ancelotti passam a liderar o campeonato, com 54 pontos, mais dois que o Girona, que joga este domingo com o Celta.