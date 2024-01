Manchester City derrota Tottenham e avança na Taça

O Manchester City apurou-se para os oitavos de final da Taça de Inglaterra depois de derrotar o Tottenham, por 1-0.

O único golo da partida foi apontado por Aké, aos 89 minutos, numa jogada em que Rúben Dias tem participação decisiva.

Dias e Bernardo Silva foram titulares. Matheus Nunes ficou no banco.

A equipa de Guardiola esteve sempre mais perto dos golos e teve até um tento anulado a Bobb.

Do lado do Tottenham, com Porro a titular, mas sem Son, foi escasso o trabalho ofensivo (na primeira parte não chegaram a rematar).