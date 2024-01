Jurgen Klopp vai deixar o Liverpool no final da época

O Liverpool anunciou, esta sexta-feira, que Jurgen Klopp vai deixar o clube no final da época, decisão tomada pelo treinador alemão.

"Jurgen Klopp anunciou a sua decisão de deixar de ser treinador do Liverpool no final da corrente temporada, tendo informado os donos do clube do seu desejo de abandonar o cargo quando a temporada 2023/24 terminar", pode ler-se no site oficial do clube inglês.



Também citado pelo Liverpool, o técnico alemão, de 56 anos, explica a decisão: "Estou a ficar sem energia. Sabia que teria de anunciar isto em alguma altura. Não consigo fazer o trabalho uma e outra e outra vez."

É o adeus de Jurgen Klopp a Anfield Road, ao fim de oito anos e meio, em que conquistou sete troféus: uma Premier League, uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga, uma Supertaça, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes.

Saem também dois adjuntos: o neerlandês Pepijn Lijnders e o português Vítor Matos, ambos contratados ao FC Porto, em alturas diferentes.