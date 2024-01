Oficial. Dani Silva no Hellas Verona

O médio Dani Silva deixa o Vitória Guimarães e reforça os italianos do Hellas Verona, com o emblema da I Liga portuguesa a manter uma percentagem do passe.

O clube vimaranense promete ainda divulgar os valores respeitantes à transferência do jogador de 23 anos após o encerramento do mercado de transferências em curso.

Dani Silva vai iniciar a primeira experiência fora de Portugal, ao serviço do 18.º classificado do principal campeonato transalpino, após um percurso de cinco épocas e meia no Vitória, três delas com jogos pela equipa principal.

Depois de passagens pelas formações sub-19, sub-23 e B dos vimaranenses, o médio estreou-se pela equipa principal em 6 de maio de 2022, no empate com o Boavista (1-1), para a I Liga portuguesa, e cumpriu mais 39 jogos oficiais na época 2022/23 e ainda 22 na presente temporada, tendo somado dois golos e três assistências.

Formado no Belenenses, no Benfica e no Vitória de Setúbal, além dos nortenhos, Dani Silva tinha renovado, durante a época passada, o contrato com o clube 'preto e branco' até 2027, com uma cláusula de rescisão fixada em 30 milhões de euros.

O médio é o terceiro elemento a deixar o plantel principal do Vitória de Guimarães no “mercado de inverno”, depois dos atacantes Nélson da Luz, que rumou, por empréstimo, aos chineses do Qingdao West Coast, e Alisson Safira, transferido para o Santa Clara.