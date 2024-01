João Pedro deixa o Chaves e segue para a Roménia

O médio João Pedro rescinde com o D. Chaves e reforça o UTA Arad, da Roménia.

A informação foi confirmada, esta quinta-feira, pelo clube flaviense.

“A Grupo Desportivo de Chaves – Futebol, SAD e o jogador João Pedro acertaram, hoje, por mútuo acordo, a revogação do contrato que ligava as partes até ao final da temporada. Desejamos ao João Pedro os maiores êxitos pessoais e profissionais”, lê-se, no comunicado.

Já o clube romeno adiantou que o jogador rubricou um contrato “válido por seis meses com opção de prorrogação por mais uma temporada”.

João Pedro, de 30 anos, fez 29 jogos pelo Chaves.