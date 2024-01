Coreia do Sul empata em jogo louco

A Coreia do Sul e a Malásia empataram 3-3, em partida da terceira jornada do Grupo E da Taça Asiática.

A segunda parte foi de loucos e teve cinco dos seis golos.

Pela Malásia marcaram Halim, Aiman e Morales (este aos 90+15).

Já pelos sul coreanos apontaram Jeong, Hazmi (na própria baliza) e Son (aos 90+4).

No outro jogo do grupo, o Bahrein derrotou a Jordânia, por 1-0, com golo de Yusuf (34’).

Com estes resultados, Bahrein e Coreia do Sul seguem em frente, nos primeiro e segundo lugares, respetivamente.

Por sua vez, a Jordânia, com quatro pontos, apura-se como um dos melhores terceiros.