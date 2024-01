O selecionador da Argélia, Djamel Belmadi, foi despedido, confirma o presidente da federação argelina de futebol.

A Argélia ficou em último lugar no grupo, atrás de Mauritânia (com quem perdeu), Angola e Burquina Faso (com quem empatou).

Belmadi tinha conduzido a Argélia à conquista da prova em 2019, mas ficado em último lugar da edição de 2021 e falhado o apuramento para o Mundial de 2022.