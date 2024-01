Kelvin, antigo jogador do FC Porto, é reforço do Remo, do Brasil.

O extremo, de 30 anos, volta ao Brasil após dois anos a jogar no FC Ryukyu, do Japão.

Antes, passou por Paraná, Rio Ave, FC Porto, Palmeiras, São Paulo, Vasco da Gama, Fluminense, Coritiba, Avaí, Botafogo e Vila Nova.

O momento alto do jogador foi precisamente no Dragão quando fez ajoelhar Jorge Jesus e o Benfica, num jogo decisivo para o título.