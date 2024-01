Diogo Leite. "Pepe é uma inspiração" e há mais três referências

O defesa central Diogo Leite diz que Pepe, Beckenbauer, Bonucci e Hummels são as suas referências para a posição.

Em entrevista ao jornal alemão “Sport Bild”, Diogo Leite lembra Beckenbauer. “Fiquei fascinado com os vídeos [de Beckenbauer] a que assisti. Foi impressionante a elegância com que ele construiu o jogo desde trás, com dribles e passes”.

O internacional luso acrescentou: “o Pepe também é um deles [defesas que servem de inspiração]. É incrível que ele ainda jogue ao mais alto nível aos 40 anos”.

“Também costumava assistir a vídeos do Mats Hummels e tive a sorte de jogar com o Bonucci em Berlim”, disse ainda o jogador do Union Berlim.

Leite, questionado sobre Cristiano Ronaldo, diz que é um “jogador brilhante, que tem uma personalidade marcante”.

“Ajudou-me muito na Seleção: veio logo ter comigo para conversar, o que facilitou a minha integração e a tornou mais confortável. Isso impressionou-me”, lembra.

O objetivo é, diz, voltar à seleção, para disputar o Euro 2024: “Estive lá em 2023 e quero voltar. É o meu objetivo, especialmente porque o torneio será realizado na Alemanha”.