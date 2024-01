CAN. Selecionador da Costa do Marfim demitido

O selecionador da Costa do Marfim, Jean-Louis Gasset, foi despedido após a fase de grupos da Taça das Nações Africanas.

Em comunicado, a Federação Marfinense de Futebol confirma a saída: “A Federação Marfinense de Futebol lamenta o desempenho dos Elefantes durante a fase de grupos do CAN 2023. No entanto, continuamos convencidos do potencial da nossa equipa de futebol e apelamos à união de todos para os próximos eventos”.

A Costa de Marfim conseguiu uma vitória e duas derrotas.

A fase de grupos ainda não fechou para todas as seleções e ainda falta fechar quem são os melhores terceiros, que seguem em prova.

Seja como for, Emerse Fae, um dos adjuntos de Gasset, vai dirigir a seleção costa-marfinense de forma interina.