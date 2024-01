Barcelona critica VAR "sequestrado" após jogo do Real Madrid

O presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, deixa fortes críticas ao VAR e dá como exemplo o último jogo do Real Madrid.

Ementrevista ao “Mundo Deportivo”, Joan Laporta considera que o Real Madrid – Almería “foi 'rearbitrado' a partir do VAR e todas as decisões foram contrárias às que haviam sido tomadas pelo árbitro".

"O VAR é um instrumento que vem para ajudar os árbitros, mas está a converter-se num problema pelo mau uso que se está a fazer dele. O VAR está sequestrado, como se fosse maltratado com base na pressão que o nosso rival exerce contínua e constantemente”, acrescentou o líder blaugrana.

Laporta insiste: “Já não é uma situação pontual, ocorre há muito tempo".

No jogo em questão, o Real Madrid derrotou o Almeria, lanterna vermelha, por 3-2, após estar a perder por 2-0.

O Girona é líder do campeonato espanhol, com 52 pontos, o Real Madrid é segundo com 51 e o Belenenses é terceiro com 44 (ambos com menos um jogo que o líder).