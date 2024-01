Afinal, Manafá não vai ser jogador do Botafogo

Depois de ter sido anunciado oficialmente como reforço, Wilson Manafá, afinal, não vai jogar nos brasileiros do Botafogo.

O clube do Rio de Janeiro tinha anunciado a contratação do lateral-direiro português na semana passada, mas o negócio acabou por cair.

"Wilson Manafá não será atleta do Botafogo. O clube não vai aceitar mudanças nos termos acordados e segue no mercado para reforçar a equipa visando as competições da temporada", pode ler-se numa breve nota publicada na noite de segunda-feira.

Segundo a "GloboEsporte", o negócio caiu após o Granada, clube que detém o passe do lateral, ter alterado as bases do acordo que, segundo o entendimento do Botafogo, já estaria fechado.

Manafá, de 29 anos, esteve meia época no Granada, mas fez apenas cinco partidas pelo clube espanhol.

Antes, jogou cinco temporadas no FC Porto, clube pelo qual disputou 130 jogos. Venceu dois campeonatos, três Taças de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira. Passou ainda pelo Portimonense, Varzim, Anadia, Beira-Mar e Sporting.