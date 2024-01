Tiago Djaló troca Lille pela Juventus

O central português Tiago Djaló já está em Turim para ser anunciado como reforço da Juventus.

O defesa de 23 anos estava em final de contrato com o Lille e ruma ao clube italiano a troco de 3,5 milhões de euros, mais 3,5 milhões em bónus. O Lille reserva ainda 10% de uma futura venda do jogador.

Djaló não fez qualquer jogo pelo Lille esta época devido a uma grave lesão sofrida no fim da temporada passada. Paulo Fonseca, treinador do Lille, já tinha confirmado a recuperação do jovem central e a sua mudança para a Juventus.

"Está a treinar há duas semanas com o grupo, está quase pronto. Vai ajudar a defesa da Juventus, respeito a sua decisão de viver a sua primeira verdadeira aventura em Itália", afirmou.

É o regresso de Djaló, que também pode jogar a lateral-direito, a Itália. O defesa deixou a formação do Sporting em 2018/19 para rumar ao AC Milan, onde jogou durante meia época nos sub-19.

Esteve quatro temporadas e meia ao serviço do Lille, somou 102 jogos e conquistou um campeonato e uma supertaça.