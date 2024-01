Nigéria de Peseiro vence e está nos oitavos de final da CAN

A Nigéria, orientada pelo português José Peseiro, apurou-se, esta segunda-feira, para os oitavos de final da Taça das Nações Africanas (CAN), com uma vitória, por 1-0, sobre a Guiné-Bissau.

Opa Sanganté apontou, na própria baliza, o único golo da partida. Aos 83, a Guiné-Bissau empatou, contudo, o golo foi anulado por fora de jogo. No minuto seguinte, o mesmo se aplicou a um golo da Nigéria.

Os nigerianos chegam, assim, aos sete pontos e terminam o grupo A no segundo lugar, com sete pontos, os mesmos da Guiné Equatorial, que fica em primeiro. Ainda com possibilidade de se apurar como um dos quatro melhores terceiros classificado, fica a Costa do Marfim. A Guiné-Bissau, outro dos países lusófonos na CAN, volta para casa, sem qualquer ponto.